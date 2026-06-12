Vocera de la Aragüeñidad mostró avances en materia de salud

CIUDAD MCY.- El programa “Aragua nos une”, conducido por Joana Sánchez, vocera de la Aragueñidad, regresó este viernes 12 de junio con la inauguración del Centro Odontológico Integral Misión Sonrisa en el municipio José Ángel Lamas.

Este centro asistencial tiene como objetivo ser recinto de atención para al menos 600 personas del punto y círculo de la Comuna “En Honor al Gigante Hugo Chávez”.

“Este centro contará con un laboratorio protésico 100% equipado, dos áreas de odontología, área de dirección médica, dos áreas de recepción, un cuarto de compresiones, dos baños y ya se hizo la instalación de aires acondicionados de cinco toneladas y equipos odontológico moderno para una atención garantizada”, informó la Gobernadora.

A propósito de esta inauguración, la mandataria aragüeña mencionó que la Misión Sonrisa consolidó desde el mes de agosto del 2025 a mayo 2026 una atención a 6 mil 308 pacientes atendidos entre niños, adolescentes y adultos mayores.

“En estos meses se han realizado 103 tratamientos periodontales, 408 cirugías y mil 249 prótesis dentales colocadas”, detalló.

INVITADA ESPECIAL

El programa contó con la participación de Gipsy Colmenares, secretaria general para la Cuarta Transformación (4T), quien señaló que del total de 85 quirófanos que posee el estado distribuidos en la red hospitalaria, IVSS, red especializada y Barrio Adentro; 61 ya han sido rehabilitados, lo que representa un 72% de avance en infraestructura durante el primer año de gestión.

Además, Colmenares indicó que actualmente 14 quirófanos están siendo abordados con trabajos de rehabilitación y próximamente estos serán entregados para el bienestar del pueblo aragüeño.

“Por otro lado, quiero mencionar que de las 28 salas de parto que existen en el estado, 24 están activas y, por supuesto, ya en el balance de entrega tenemos las de San Casimiro, Uraca, Barbacoas, Camatagua y estamos rehabilitando actualmente Revenga, Padre Lazo, Santiago, Choroní y Palo Negro. Y ya solamente nos faltaría por rehabilitar Sorocaima y Arsenal”, indicó.

De igual manera, la secretaria de la Cuarta Transformación señaló que la gestión de la vocera de la Aragüeñidad está dando respuesta en los 827 centros de salud del estado: “Vamos poco a poco, pero avanzando, pronto vamos a hacer la entrega de siete centros de salud que son: el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Comandante Supremo Hugo Chávez” y Clínica Especializada “Padre Lazo”, ubicados en La Victoria; CDI quirúrgico de La Candelaria, los CPT “Manantiales”, “Chaguaramos” y “Casanova Godoy”, en San Sebastián; y también el quirófano y sala de parto de Camatagua”.

Continuando con la entrega de equipamiento, la secretaria de la 4T destacó que nueve áreas recibirán los insumos para garantizar su correcto funcionamiento. “Vamos a hacer esta entrega en el CPT de 23 de Enero en Girardot, también nos vamos a Zamora para entregar a los CPT de Planta, Rincón y Camejo; de igual manera, en la clínica Odontológica “Dr.Luis Puente”, seguimos el recorrido en las fronteras de Lamas, el CPT “Esteban Liendo” de Mariño, el MIA y el Cequar”, informó Colmenares.

Por su parte, la Gobernadora afirmó que hasta la fecha se han realizado más de 23 mil cirugías, disminuyendo la deuda quirúrgica histórica que al inicio de la gestión del 1×10 del Buen Gobierno se ubicaba en 94 mil casos pendientes.

OBRAS EN EJECUCIÓN

En el programa, la vocera del Pueblo de Aragua expresó que las cuadrillas no se detienen: “Seguimos avanzando sin descansar, así que tenemos muchas obras en ejecución”.

La mandataria aragüeña inició su análisis por el municipio Girardot, donde el Ambulatorio del Norte está bajo labores de rehabilitación en la fachada, alumbrado y áreas quirúrgicas.

Por su parte, en el Hospital de las Familias se realiza la impermeabilización del techo, instalación de tuberías de aguas servidas, sustitución de tanque principal de oxígeno, rehabilitación del área de banco de oxígeno medicinal y la relación de tablero y cometida eléctrica.

Seguidamente, en el municipio Francisco Linares Alcántara, específicamente en la Clínica Popular Tipo II de La Morita, se ejecuta la rehabilitación en el área quirúrgica, mientras que en la Clínica Popular “Santa Rita” se realiza la rehabilitación de la fachada y espacios internos.

Desde el municipio Sucre, en el Hospital “José María Vargas” se efectuó la rehabilitación en el área de hospitalización, sala de parto y sala de emergencia.

Asimismo, en el hospital “Dr. José Rangel”, ubicado en Zamora se trabaja en la rehabilitación de las áreas de hospitalización.

HCM AVANZA CON EL PLAN DE LA ARAGÜEÑIDAD

La mandataria aragüeña afirmó que desde el día uno de su gestión se ha mantenido realizando importantes trabajos en el Hospital Central de Maracay (HCM).

“Esta infraestructura tiene más de 50 años, sin embargo, nos hemos enfocado en recuperar cada área. Los trabajos se iniciaron desde el sótano con el tratamiento de aguas y sigue avanzando hacia arriba. Actualmente, se están cambiando las piezas sanitarias de todas las salas de baño desde el piso 1 hasta el piso 5”, detalló Sánchez al tiempo que agregó que en la planta baja y en el piso 1 de este centro asistencial se realizan trabajos de intervención en las áreas de obstetricia, ginecología y salas de parto.

“También estamos en las áreas de pediatría, las cuales están siendo rehabilitadas y quiero mencionar que se rehabilitarán dos camas más para el cuidado intensivos de pediátricos”, informó la jefa del Ejecutivo regional.

Finalmente, Sánchez indicó que “los estudiantes de pregrado y postgrado antes pernoctaban en las áreas comunes, y quiero informales que el área de descanso registra un 80% de avance en su intervención, recibiendo dotación completa para su comodidad”.

PRENSA GBA

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