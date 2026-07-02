Entregan licencias de actividades económicas a comerciantes de Francisco Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer el desarrollo económico y promover la formalización del sector comercial, la Dirección de Recaudación de ingresos municipales de la Alcaldía de Francisco Linares Alcántara realizó la entrega de 20 licencias de actividades económicas a pequeños y grandes comercios del municipio.

La jornada contó con la presencia del alcalde Víctor Bravo y la directora de ingresos municipales, Diana Bravo, quienes acompañaron este importante acto en beneficio de los comerciantes de la jurisdicción.

Durante su intervención, el alcalde destacó los avances que ha logrado el municipio gracias al trabajo conjunto entre la gestión municipal y los contribuyentes, quienes con el cumplimiento de sus deberes tributarios hacen posible la ejecución de obras y proyectos que mejoran la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, expresó su agradecimiento a todos los comerciantes y empresarios que continúan apostando por el municipio y cumplen oportunamente con sus responsabilidades fiscales.

Con esta entrega, la dirección de Recaudación de ingresos municipales reafirma su compromiso de brindar una atención eficiente y continuar impulsando el crecimiento económico de Francisco Linares Alcántara mediante el fortalecimiento de la actividad comercial formal.

PRENSA ALCALDÍA FLA

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