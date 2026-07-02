Servicio Social de Iglesias se suma a labores de apoyo en Aragua

La organización hizo un llamado a la población aragüeña a la solidaridad y la organización para coordinar centros de acopio, distribución de insumos y apoyo psicosocial junto a instituciones gubernamentales

CIUDAD MCY.- La coordinación entre organizaciones religiosas, instituciones académicas y organismos de salud pública se ha intensificado en el estado Aragua ante la fase actual de intervención y apoyo tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. La respuesta se centra en la canalización de ayuda humanitaria, la atención a comunidades impactadas y el fortalecimiento del acompañamiento psicoemocional a la población afectada.

En este escenario, el Servicio Social de Iglesias (SSI) del estado Aragua ha activado centros de acopio, redes de distribución y articulación interinstitucional para responder a las necesidades más urgentes, además de apoyar acciones de mayor escala en el estado La Guaira, donde se concentra parte importante de la afectación por el evento.

Pedro Rodríguez, director general de la organización cristiana interdenominacional, explicó que la estructura operativa de la institución se fundamenta en la articulación entre iglesias locales y equipos de respuesta, con el fin de garantizar la entrega eficiente de insumos y asistencia. Señaló que el proceso actual exige una reorganización permanente debido a la evolución de las necesidades sobre el terreno.

“Nuestra función es canalizar y asegurar que los recursos lleguen de manera óptima a los lugares donde se requieren”, indicó Rodríguez.

Al mismo tiempo, Rodríguez precisó que la prioridad operativa se ha concentrado en la atención de zonas con mayor nivel de impacto, sin descuidar la logística interna del estado. En paralelo, anunció que se ha fortalecido la recepción de insumos médicos esenciales, especialmente analgésicos, antiinflamatorios, antihipertensivos y tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes.

SALUD MENTAL

La atención al bienestar emocional también ha sido incorporada como eje prioritario de la respuesta. El Servicio Social de Iglesias trabaja en conjunto con equipos especializados y voluntarios del área psicológica para la implementación de primeros auxilios emocionales, acompañamiento terapéutico y actividades de contención, especialmente dirigidas a niños y familias afectadas por estrés postraumático.

Como respaldo el ámbito académico, la Universidad de Carabobo, ha reforzado su presencia operativa mediante el Centro de Salud Mental de la Universidad de Carabobo (Cesamuc). La coordinadora Elda Sánchez informó que el equipo fue reubicado en el módulo asistencial del Hospital Central de Maracay, desde donde se ofrecen consultas psiquiátricas, atención psicológica e intervención en crisis.

“El servicio está abierto tanto para la población afectada directamente como para quienes han sido impactados de forma indirecta. Estamos realizando intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos”, señaló Sánchez.

El dispositivo universitario también se ha integrado a la red de atención interinstitucional junto a la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), con el objetivo de fortalecer la respuesta en albergues y comunidades. La jornada incluye además formación en primeros auxilios psicológicos y actualización de protocolos para equipos de salud mental.

Las acciones se desarrollan en coordinación con albergues oficiales habilitados en distintos puntos del estado, donde se ha priorizado la atención a población vulnerable y la implementación de actividades recreativas y de acompañamiento emocional para niños y adolescentes.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESÍA