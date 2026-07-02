Tránsito a través del puente de La Candelaria está en completa normalidad

Fuertes rumores alertaron a la población del municipio sobre una falla en la infraestructura, sin embargo, los expertos disiparon cualquier duda luego de una inspección realizada en la estructura vial.

CIUDAD MCY.- Ante una fuerte ola de rumores que sacudió al municipio Mario Briceño Iragorry ante la supuesta afectación que sufrió el puente de La Candelaria tras los sismos del pasado 24 de junio, un grupo de expertos se apersonó hasta la estructura vial con la finalidad de inspeccionar y certificar la operatividad del mismo.

El alcalde de la localidad, Brullerby Suárez, desmintió la información con una visita de especialistas y vecinos de la comunidad, quienes recorrieron cada centímetro del espacio con el fin de certificar su uso continuo por parte de los conductores que a diario circulan por esta arteria vial del municipio.

Luego de una ardua inspección, de manera detallada y especificada, el ingeniero Edgar Martínez, quien también es especialista con maestría en ingeniería sismorresistente, explicó que el elevado se encuentra en total normalidad, comportándose de manera adecuada la infraestructura para tan importante efecto natural.

«El puente no sufrió ningún daño, se tenía que comportar de esta manera, se revisaron todas las vigas, el puente está en perfecto estado», aclarando las dudas de los habitantes de Mario Briceño Iragorry.

De la misma manera, el alcalde Suárez envió un mensaje desde el parque Henry Pittier, donde estaban realizando una inspección y valoración del lugar, a la negativa información, con mensaje a la población de mantener la calma, seguir los canales de comunicación oficial y no dejarse guiar por malas publicaciones en redes sociales que alteran a la población.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS:ALCALDÍA DE MBI