Entregan materiales para recuperar viviendas afectadas por sismos del 24J en Tovar

Los insumos de construcción enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, fueron recibidos por el alcalde Maximiliano Suarez, quien destacó que continúan trabajando por el bienestar de las familias de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- Dando respuesta inmediata a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio, el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, recibió nuevos materiales destinados a fortalecer el proceso de recuperación de las viviendas afectadas.

Este cargamento, que forma parte del Plan de Atención y Recuperación que se mantiene activo en la jurisdicción, se materializa gracias a los esfuerzos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

Entre los materiales entregados se incluyen 2.000 láminas de techo galvanizado tipo zinc, además de cemento como material de construcción (bloques, tubos estructurales) insumos que serán utilizados en las labores de rehabilitación y reconstrucción de los hogares damnificados en la localidad.

Durante el recibimiento de los materiales de obra el mandatario municipal agradeció al gobierno bolivariano por esta importante dotación.

‘’Gracias a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y a la gobernadora Joana Sánchez estamos recibiendo el material de construcción para pasar a la fase de reconstrucción de todas las viviendas afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio’’ señaló Suarez.

El burgomaestre enfatizó que todo un equipo multidisciplinario se encuentra desplegado evaluando las infraestructuras.

“Ya llevamos un levantamiento de todas las viviendas afectadas, la comisión de daños continua de manera progresiva inspeccionando las diferentes edificaciones, de manera articulada estamos trabajando para que las familias vuelvan de manera segura a sus hogares’’ concluyó el alcalde Maximiliano Suarez.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA