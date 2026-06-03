Equipo de Fundaparques consolida transformación de espacios recreativos y deportivos ‎

El Parque “Santos Michelena” es solo una muestra de lo que se prepara para todos los espacios adscritos al ente

CIUDAD MCY.- Un multitudinario equipo de labores trabaja arduamente para la recuperación y mantenimiento de diversos espacios tanto recreativos, como deportivos. La Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) consolida las líneas estrategias de economía, servicios públicos, atención social y ecosocialismo, según lo establecido en los planes de gestión gubernamental.

El presidente de la institución, Alfonso Guerrero, dió a conocer parte de los trabajos que se realizan en las seis áreas adscritas, con el objeto de potenciar sus bondades y atractivos no solo para los usuarios aragüeños, sino también para atraer a visitantes de otras regiones.

‎‎El primer año de trabajo dejó en cifras concretas: rehabilitación integral del Parque Acuático Maracay, conservación del Paseo La Victoria, Monumento de la Juventud y el Parque Metropolitano de Maracay.

El proyecto modelo para el desempeño de cada acción se encuentra en el corazón de la Ciudad Jardín. El acondicionamiento del “Santos Michelena” es una muestra de lo que se pretende lograr en cada sitio, para ofrecer confort, seguridad y belleza.

Algunas de las tareas ejecutadas fueron: la restauración de los campos de béisbol, canchas de grama natural y artificial de fútbol, reparación de las cabañas, limpieza, poda, ornamento, embellecimiento general, recolección de desechos sólidos, mejoramiento de la fachada, por mencionar algunas.

‎‎Tal son las condiciones que, semanalmente, reciben a miles de visitantes, quienes disponen de los espacios para disfrutar de tiempo al aire libre, conexión con la naturaleza y esparcimiento. “Los invitamos a que vengan y nos visiten, un lugar para toda la familia, incluyendo a las mascotas”, mencionó Guerrero.

‎‎Otro punto a destacar es el fortalecimiento de las políticas ambientales desde los distintos puntos, específicamente con el Plan Chiquisaca. “Hemos tenido jornadas de arborización, para aumentar la flora y cuidado de la fauna”, declaró.

‎‎De forma general, organizan un cronograma deportivo y cultural para la temporada de vacaciones.

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‎FUNDAPARQUES EN EL HCM

‎Todas las instituciones del Ejecutivo regional participan en la reestructuración del Hospital Central de Maracay, y el cuerpo de labores de Fundaparques se incluye en esta vital obra. “Tenemos visitas semanales y guardias para responder todas las solicitudes”, subrayó.

‎‎Entre las tareas, destacó la reparación de techos, paredes internas y externas e iluminación en la emergencia pediátrica y la unidad de cuidados intensivos infantil.

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTOS | CIUDAD MCY | FUNDAPARQUES