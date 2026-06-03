Proyecto de Ley de Medicina Natural fue presentado en el Cleba

La iniciativa será un complemento del modelo médico occidental clásico que busca formar parte armónica al Sistema Público Nacional de Salud

CIUDAD MCY .- En las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), se realizó la presentación del proyecto para lo que será Ley Nacional de Medicina Natural, Medicina Ancestral y de Actividades Complementarias.

La reunión, realizada en el salón Hugo Chávez, fue encabezada por el diputado Eduardo Puerta, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN), y Katiana Hernández, presidenta del Cleba, y en la que participaron los médicos naturistas del estado.

Durante el encuentro, los participantes plantearon los argumentos y estudios del porqué la medicina natural debe ser reconocida en el sistema de salud.

El presidente de la subcomisión de Salud de la AN indicó que el objetivo principal es regular, normar y respaldar estas prácticas para que actúen como un complemento del modelo médico occidental clásico, integrándose de forma armónica al Sistema Público Nacional de Salud:

«El proyecto se apoya en la experiencia legislativa previa del estado Aragua y cuenta con la cooperación activa de los Ministerios de Salud, de los Pueblos Indígenas y de las Comunas, también quiero agradecer a todo el gremio de medicina natural y medicina alternativa que evoca a todo ese gran conocimiento, además de conocimientos de otras culturas que brindan una salud distinta una salud alternativa al modelo clásico occidental de la medicina».

Por su parte, la legisladora Katiana Hernández manifestó que esta iniciativa forma parte de un bloque de 20 proyectos para el segundo semestre del año 2026 en la entidad.

Finalmente, la presidenta del Cleba indicó que, «el proyecto de ley será sometido a revisión técnica y entrará a primera discusión en el parlamento regional la próxima semana».

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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