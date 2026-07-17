Voluntad Popular suma esfuerzos para nueva etapa democrática

Miembros del partido estarán presentes en las mesas de diálogo y organización que representantes de la Asamblea Nacional (AN), correspondientes a los periodos 2015-2020 y 2025-2030, realizarán para el establecimiento de una agenda electoral

CIUDAD MCY.- Durante un encuentro con los medios de comunicación del estado Aragua, la directiva nacional y regional del partido Voluntad Popular fijo posición frente a la nueva etapa de dialogo y organización política que atravesará el país a partir de 1 de agosto con la instalación de mesas de trabajo por parte de miembros de la Asamblea Nacional de los periodos 2015-2020 y 2025-2030.

El vocero de este frente y diputado al legislativo venezolano, Guillermo Luces, expresó su apoyo a la agenda de tres pasos que el Gobierno de los Estados Unidos implementa para una transición. “Voluntad Popular apoya de manera decidida y sin complejos toda la política que desarrolla el presidente Donald Trump para lograr la estabilidad democrática y estabilidad económica”.

Asimismo, destacó el objetivo de las próximas reuniones entre ambos grupos de asambleístas, como manera de fortalecer los Poderes Públicos e instituciones que forman parte de los procesos comiciales para así tener resultados tangibles y transparentes.

“Venezuela necesita prontamente unas elecciones para que podamos relegitimar todos los liderazgos”, fue lo que Luces describió como el propósito fundamental de estas acciones.

A su parecer y análisis, la integración de todos los sectores ideológicos da posibilidad de llegar a acuerdos beneficiosos para los habitantes, en los que se vea reflejada la voluntad del pueblo. “Trabajamos en tener una decisión política plural y amplia, para todos los sectores”, manifestó.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY