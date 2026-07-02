Equipo interdisciplinario inspeccionó infraestructuras educativas en Ribas

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de la comunidad estudiantil, el Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa (CDCE) ha iniciado un despliegue técnico para verificar los daños ocasionados por el sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

La coordinadora municipal del CDCE, Yoselin Martínez, informó que desde el lunes 29 se encuentra desplegado un equipo interdisciplinario en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Este equipo está conformado por ingenieros, inspectores del Cuerpo de Bomberos, supervisores territoriales, salas de autogobierno y coordinadores de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE).

Martínez destacó que, hasta el momento, los resultados de las inspecciones son alentadores: «Gracias a Dios no hay mayor daño en las instituciones educativas, pero queremos corroborar y verificar qué magnitud de situaciones se encuentran en cada uno de los espacios». El objetivo primordial es confirmar que las afecciones sean superficiales para brindar seguridad a los estudiantes y trabajadores del sector.

En el municipio Ribas existen un total de 112 instituciones educativas. Hasta la fecha, el equipo técnico ha logrado atender e inspeccionar 36 planteles, manteniendo un ritmo constante de trabajo para cubrir la totalidad de la infraestructura escolar en la jurisdicción.

Este despliegue se realiza bajo las orientaciones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la Gobernación del estado, contando con el apoyo directo del alcalde Juan Carlos Sánchez.

La coordinadora municipal enfatizó que el despliegue no descansará hasta inspeccionar cada espacio, buscando llevar «tranquilidad y paz a los representantes que tanto lo necesitamos en este momento de angustia».

Finalmente, Martínez hizo un llamado a la calma, asegurando que el sector educativo se mantiene en «oración permanente para que todo vuelva a estar en calma».

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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