Instalada Comisión Estadal de Habitabilidad para evaluar infraestructuras tras sismos en Aragua

Esta instancia permitirá a los ingenieros y autoridades evaluar minuciosamente viviendas e infraestructuras bajo inspección post-sísmica “semáforo estructural” para garantizar la tranquilidad y seguridad de los aragüeños

CIUDAD MCY.- La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, realizó la instalación de la Comisión Estadal de Habitabilidad para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en cada hogar aragüeño.

Esta instancia se activa siguiendo las instrucciones precisas de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el objetivo de verificar el estado de infraestructuras y viviendas en los municipios afectados, luego del pasado sismo que afectó al país y a la entidad aragüeña el pasado 24 de junio.

El acto de instalación se llevó a cabo en las cercanías de la edificación afectada, en el urbanismo Bosque Lindo ubicado en el municipio Santiago Mariño, durante la jornada, la máxima autoridad regional estuvo acompañada por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; la Autoridad Única de Vivienda en Aragua, Fernando Álvarez, así como por representantes de diversas instituciones y organismos con competencia en materia de hábitat y vivienda.

​METODOLOGÍA DE «SEMÁFORO ESTRUCTURAL»

El proceso de evaluación técnica será ejecutado por un equipo multidisciplinario de ingenieros, quienes realizarán recorridos de inspección en distintas edificaciones.

Para clasificar el nivel de afectación, se implementará el método de inspección post-sísmica denominado «semáforo estructural», el cual categoriza las viviendas de la siguiente manera: en verde, lo que indica condiciones seguras; en amarillo, con observaciones que requieren evaluaciones más profundas y en rojo, presentan alto riesgo estructural.

​La aplicación de esta metodología permitirá determinar con exactitud la magnitud de los daños estructurales.

A partir de estos diagnósticos, el Ejecutivo regional coordinará de manera oportuna las acciones correctivas necesarias para brindar una respuesta inmediata y efectiva a los residentes afectados.

Esta instancia se suma a los cuerpos de seguridad y prevención que se mantienen desplegados en un comando unificado, con el objetivo central de garantizar el bienestar de las familias afectadas y mitigar riesgos en las zonas vulnerables de las comunidades.

YORBER ALVARADO

FOTOS :CORTESÍA