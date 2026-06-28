Equipos de respuesta sostienen despliegue operativo en sectores de Girardot

Las labores operativas se concentran en la atención de incidencias, recuperación de servicios esenciales y apoyo comunitario en zonas intervenidas de la jurisdicción.

CIUDAD MCY.- En el municipio Girardot se mantienen las acciones de respuesta luego del sismo del pasado miércoles 24 de junio, con atención simultánea en distintos sectores afectados, donde equipos técnicos, organismos de seguridad y servicios públicos ejecutan labores de evaluación, limpieza y apoyo a la restitución de servicios esenciales.

ESFUERZO COORDINADO

En el sector El Hipódromo, funcionarios de Protección Civil prestan apoyo operativo a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en la reparación de líneas caídas, como parte de las acciones de estabilización del sistema eléctrico tras el evento sísmico.

En el punto se realizaron labores de aseguramiento del área, verificación de condiciones de riesgo y acompañamiento técnico durante las maniobras de corrección. Este despliegue se prevé para el resto de las comunidades que reporten necesitarlo.

ATENCIÓN COMUNITARIA

De manera paralela, en el sector Los Mangos se activó la atención social a través del Estado Mayor municipal de Sucesos Adversos, instancia encabezada por el alcalde del, Rafael Morales, siguiendo orientaciones del Gobierno nacional y regional.

En el lugar se canalizan requerimientos de los habitantes y se brinda acompañamiento a familias afectadas.

LIMPIEZA URBANA

En el sector San Jacinto, desde tempranas horas, cuadrillas municipales ejecutaron labores de limpieza y recolección de escombros, orientadas a la recuperación de espacios públicos, vías y áreas comunes, como parte del proceso de restablecimiento progresivo de condiciones urbanas tras el movimiento telúrico.

Las acciones desplegadas en estos tres puntos forman parte del esquema de respuesta integral activado en el municipio Girardot, con articulación entre organismos de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y equipos de gestión local, en atención a las afectaciones registradas en la entidad.

REINYMAR TOVAR

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