‎Progresa reestablecimiento del servicio eléctrico y telecomunicaciones en Ocumare

La fuerza trabajadora se abocó en la restitución de dos importantes elementos que, garantizan la seguridad y confort de los pobladores

CIUDAD MCY.- ‎El alcalde del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Wilmer Leal, informó a la colectividad la llegada de postes y una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para el restablecimiento del servicio eléctrico y de telecomunicaciones en la jurisdicción.

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‎La recuperación del tendido en puntos neurálgicos, como las calles La Capilla, Fuerzas Armadas, Independencia y California, permite a la población recuperar su tranquilidad luego de los múltiples sismos acontecidos desde el miércoles 24 de junio.

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‎Con está acción también se restablece el abastecimiento de energía a la antena repetidora, por lo que volvería la señal para comunicaciones, hecho que en este momento garantiza la seguridad y tranquilidad de la población.

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‎En ese contexto, el Burgomaestre refirió que, «seguimos trabajando para la restitución de servicios vitales para los ocumareños».

THAIMARA ORTIZ ‎

FOTO: CORTESIA