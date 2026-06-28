‎Progresa reestablecimiento del servicio eléctrico y telecomunicaciones en Ocumare

La fuerza trabajadora se abocó en la restitución de dos importantes elementos que, garantizan la seguridad y confort de los pobladores
CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Wilmer Leal, informó a la colectividad la llegada de postes y una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para el restablecimiento del servicio eléctrico y de telecomunicaciones en la jurisdicción.
La recuperación del tendido en puntos neurálgicos, como las calles La Capilla, Fuerzas Armadas, Independencia y California, permite a la población recuperar su tranquilidad luego de los múltiples sismos acontecidos desde el miércoles 24 de junio.
Con está acción también se restablece el abastecimiento de energía a la antena repetidora, por lo que volvería la señal para comunicaciones, hecho que en este momento garantiza la seguridad y tranquilidad de la población.
En ese contexto, el Burgomaestre refirió que, «seguimos trabajando para la restitución de servicios vitales para los ocumareños».
THAIMARA ORTIZ
FOTO: CORTESIA