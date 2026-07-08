Tramo Maracay – Mariara recibe labores de rehabilitación vial

***Para asegurar la seguridad de propios y visitantes, se desarrollan trabajos de escarificación y colocación de asfalto para mejorar la transitabilidad

CIUDAD MCY.- Las acciones de rehabilitación vial y mantenimiento preventivo se desarrollan en el municipio Girardot, donde equipos de la empresa estadal Vías de Aragua ejecutan trabajos de escarificación y asfaltado en la carretera nacional Maracay – Mariara.

En este importante eje de conexión, las labores se concentran en una fase previa a la colocación de la carpeta asfáltica, esto con el propósito de recuperar las condiciones de la vía y optimizar la circulación vehicular.

Es importante mencionar que, estas acciones responden a instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y se realizan con el acompañamiento de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde Rafael Morales.

ATENCIÓN PREVENTIVA

De manera paralela, cuadrillas especializadas ejecutan la limpieza del canal de aguas pluviales del Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua (Cedocabar), ubicado en el sector La Floresta, intervención que forma parte del Plan de Mitigación de Riesgos, impulsado por el Gobierno Bolivariano, para preservar la capacidad de drenaje y disminuir la posibilidad de anegaciones durante las precipitaciones.

Las intervenciones se desarrollan de forma coordinada entre las instancias regionales y municipales, priorizando obras que contribuyan tanto al mejoramiento de la infraestructura vial como al mantenimiento de los sistemas de drenaje en puntos estratégicos de la municipalidad.

REINYMAR TOVAR / FOTOS: CORTESÍA