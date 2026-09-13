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Escuela «Andrés Bello» esta lista para recibir al Semillero de la Patria

PorMilexis Pino

Sep 13, 2026

En el plantel se ejecutaron labores de desmalezamiento, limpieza general, recolección de desechos y poda controlada de vegetación en las áreas verdes

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de acondicionar los espacios educativos, el alcalde de San Casimiro, Mayker López, encabezó una jornada social de trabajo voluntario «Regreso a Clases 2026-2027» en la Escuela «Andrés Bello».

​El mandatario local informó que las cuadrillas de mantenimiento se desplegaron en el plantel donde ejecutan labores de desmalezamiento, limpieza general, recolección de desechos y poda controlada de vegetación en las áreas verdes.

Durante la jornada, López realizó un recorrido de inspección por las aulas, pasillos y áreas de servicios de la institucion para evaluar el estado general de la infraestructura.

«Nos encontramos desplegados en todo el territorio sancasimireño junto a los trabajadores y la comunidad organizada, garantizando espacios dignos, limpios y seguros para nuestros niños y jóvenes en este regreso a clases», enfatizó el alcalde.

Finalmente, el mandatario manifestó que estas labores de mantenimiento preventivo y adecuación se están ejecutando simultáneamente en las distintas instituciones del municipio para brindar espacios óptimos al semillero de la Patria.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS | CORTESÍA | ALCALDÍA DE SAN CASIMIRO

Por Milexis Pino