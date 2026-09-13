Rehabilitan espacios de la UEN Francisco Isnardi en FLA

La intervención contempla mejoras en las instalaciones del centro educativo perteneciente a la Comuna Alexis Caro, previo al inicio del año escolar

CIUDAD MCY.- La Unidad Educativa Nacional (UEN) Francisco Isnardi, ubicada en la comunidad Costa del Río de la Comuna Alexis Caro, recibe labores de rehabilitación y pintura ejecutadas por equipos de la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, con miras a mejorar las condiciones de sus instalaciones para el regreso a clases.

Durante la jornada, el alcalde Víctor Bravo supervisó directamente el desarrollo de los trabajos y recorrió los espacios del plantel para conocer los avances de las labores que se llevan a cabo en las distintas áreas de la institución educativa.

Las acciones contemplan la adecuación y renovación de ambientes mediante trabajos de pintura, mantenimiento y acondicionamiento, orientados a brindar espacios más apropiados para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes de la localidad.

El despliegue municipal forma parte de las labores de atención a los espacios educativos del municipio, donde las comunidades organizadas y los equipos de trabajo articulan esfuerzos para contribuir con el mejoramiento de las condiciones de los planteles antes del inicio del nuevo período escolar.

Con esta intervención, la UEN Francisco Isnardi se incorpora a las jornadas de recuperación de infraestructuras educativas impulsadas en Francisco Linares Alcántara, priorizando ambientes dignos y funcionales para la comunidad estudiantil.

REINYMAR TOVAR

FOTOS| CORTESIA | @LINARESESARAGUA