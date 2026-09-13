Más de 2 mil familias fueron atendidas en jornada de llenado exprés de GLP en Urdaneta

CIUDAD MCY.- En respuesta a los lineamientos del Ejecutivo nacional, y como parte de los compromisos adquiridos con las comunidades del sur de Aragua, se llevó a cabo una jornada especial de llenado exprés de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el municipio Urdaneta, orientada a fortalecer la distribución directa de los servicios básicos en la localidad.

El despliegue contó con la articulación de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, atendiendo de forma prioritaria a las familias adscritas a tres grandes ejes comunales como son la Comuna José Rafael Núñez Tenorio, la Comuna Agropecuaria Productiva Revolucionarios del Sur y la Comuna San Francisco de Cara y Guanayén.

«Durante este extraordinario operativo logramos abastecer a un total de 44 consejos comunales, garantizando el suministro directo a más de 2 mil familias de la zona», aseveró la máxima autoridad local. Al tiempo, manifestó que está iniciativa responde a la planificación estratégica para optimizar los tiempos de respuesta y asegurar la soberanía energética en los sectores más alejados del casco urbano.

Por su parte, representantes del Poder Popular expresaron su reconocimiento al equipo técnico y operativo de la empresa regional Aragua Gas, así como a la Secretaría para la Optimización de los Servicios Públicos del estado Aragua, por el esfuerzo continuo e incansable desplegado en el territorio para consolidar el bienestar colectivo.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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