Escuela del Alba fortalece la economía local con taller de chocolatería

Este tipo de formaciones permite capacitar a las comunidades en las técnicas fundamentales de la chocolatería y generar valor agregado en la cadena del cacao

CIUDAD MCY.- La Escuela de Chocolatería del Alba (Echalba) llevó a cabo un nuevo Curso Teórico-Práctico de Bombonería Fina Artesanal, beneficiando directamente a los integrantes del Consejo Comunal Renacer de Las Tejerías, ubicado en el urbanismo Antonio Ricaurte del municipio Mario Briceño Iragorry.

La jornada ofreció una visión integral que entrelazó el conocimiento agronómico con la transformación tecnológica del rubro.

La facilitadora Alicia Partidas abordó la selección del cacao en campo, la caracterización del grano y el impacto de la fermentación en el perfil sensorial, mientras tanto Jesús Ynfante orientó a los participantes por las etapas de tostado, descascarillado, molienda, la precisa curva de temperado y la elaboración de rellenos artesanales como la mermelada de parchita.

La actividad dotó a los asistentes de herramientas metodológicas para comprender la cadena de valor de manera sistémica, permitiéndoles conectar el trabajo de la tierra con la creación de bombones orgánicos y nutricionales de brillo, textura y sabor óptimos.

La Escuela de Chocolatería del Alba impulsa el desarrollo técnico y creativo de los emprendedores aragüeños, demostrando que la articulación entre ciencia, tecnología y saberes populares es la clave para transformar la producción local bajo la premisa «Del Mejor Cacao al Mejor Chocolate».

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA ECHALBA