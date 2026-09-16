Secretaría de Transporte y gremio acuerdan optimización del GNV

El despliegue permitirá la optimización de la red pública de transporte mediante estrategias concertadas que atiendan de manera directa las necesidades del sector automotor y de la ciudadanía

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de evaluar y coordinar la atención del Gas Natural Vehicular (GNV) en el eje metropolitano aragüeño, el secretario de Transporte de la entidad, Alexis Zamora, encabezó un encuentro con voceros del sector gremial.

Esta reunión tuvo como propósito fortalecer la movilidad colectiva y garantizar la efectividad en la distribución de combustible ecológico.

En este sentido, Zamora anunció que uno de los acuerdos alcanzados se presentará formalmente en una mesa de trabajo institucional de alto nivel, a celebrarse próximamente junto al Comando de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Aragua) y los concesionarios de las estaciones de servicio habilitadas para el GNV.

Cabe mencionar que esta acción conjunta permitirá consolidar respuestas operativas inmediatas que velen por el bienestar y el libre desplazamiento del pueblo aragüeño.

Finalmente, el encuentro permitió a las autoridades y el gremio concretar una serie de propuestas y recomendaciones orientadas a dinamizar los ciclos de abastecimiento, asegurar el flujo regular del suministro y resguardar la continuidad de las rutas urbanas y suburbanas que dinamizan a la región.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA SECRETARÍA DE TRANSPORTE