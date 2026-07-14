Espacios de Insajuv son rehabilitados tras ser afectados por evento sísmico

Los salones y la terraza están siendo remodelados bajo un estilo creativo con el objetivo de brindarle a los jóvenes un espacio moderno y dinámico

CIUDAD MCY.- El secretario de Juventud y Deporte del estado Aragua, Yonanthan Hernández, anunció un avance sobre los trabajos de rehabilitación y remodelación de cuatro salones del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv) que sufrieron daños leves tras el doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio.

Hernández informó que la cuadrilla se desplegó en tiempo récord para llevar a cabo trabajos de reparación en el salón de Danza Urbana.

«En ese salón se pintó con colores negro y morado, también se incrementó la cantidad de espejos de 3 a 5 continuos para facilitar las prácticas y coreografías, dando un área moderna que se adapta al estilo», dijo la autoridad.

Otro de los salones abordados fue el aula de Clases Creativas donde «se adecuó la pared con una estética de libros, buscando conectar con la historia, el conocimiento y las ideas».

PROXIMAS ÁREAS

El secretario Hernández indicó que en el sitio continúan las labores de rehabilitación de la terraza que registra un 75% de avance. «En el área ya se aplicó la mezcla de cemento y friso, solo falta pintar el área y culminar algunos detalles, en esta azotea hacen vida 7 agrupaciones de danza», afirmó.

De igual manera, se conoció que esta semana inicia la intervención de un tercer salón y se evalúa comenzar con el gimnasio proyectado a inaugurarse dentro de 15 o 20 días.

DIAGNÓSTICO EN LA INFRAESTRUCTURA

Cabe mencionar que, tras estas afectaciones en el edificio, el equipo de Protección Civil (PC) Aragua, Bomberos y la secretaría de Infraestructura de la Gobernación inspeccionaron la edificación y confirmaron que el edificio es sismoresistente y no sufrió daños estructurales profundos.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA