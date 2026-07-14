Organizaciones civiles y gubernamentales unifican criterios para la reconstrucción de Aragua

CIUDAD MCY.- Para el levantamiento de la entidad, luego del doblete sísmico, se requiere de un trabajo conjunto entre los sectores privado y público; por ese motivo, se llevó a cabo una reunión entre las organizaciones civiles y autoridades gubernamentales, en el marco del Plan “Aragua Renace con el esfuerzo de todos”.

La Comisión Estadal de Habitabilidad y los cuerpos colegiados, cámaras y asociaciones en diversos ámbitos llegaron a cuatro acuerdos para garantizar el bienestar de la población. Los mismos buscan la unificación de criterios para los distintos trabajos a emprender, instalar mesas especializadas por área, establecer canales de comunicación y consolidar una mayor capacidad de atención a la ciudadanía.

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Durante el encuentro gremial, la gobernadora Joana Sánchez mencionó que parte de los proyectos con notorio avance es la creación de un sistema de alarma y ayuda temprana frente a cualquier eventualidad, creación de un voluntariado con 11 puntos de abordaje, y el constante cuidado de las familias.

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En la fase actual para la recuperación de estructuras se avanza en el estudio profundo de cada caso, según los parámetros del semáforo establecido, revisión de las partidas presupuestarias y habilitación de créditos con la banca para la adecuación de viviendas ya establecidas y levantamiento de otras nuevas, así como el financiamiento del Consejo Federal de Gobierno para la Gobernación y alcaldías afectadas.

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El llamado de la máxima autoridad de la entidad fue a los profesionales a unirse en este importante movimiento, que tiene como propósito devolver un hogar y espacios seguros a los aragüeños.

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Por su parte, Piero Mora, director del Colegio de Ingenieros en la región, mantuvo una clara postura durante su intervención, en la que destacó no ser el momento oportuno para ver distinciones de pensamiento, contrariamente, señaló que es un momento de unión y reflexión como principios para avanzar y llevar a la colectividad respuestas sobre su situación.

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Asimismo, comentó que, gracias al establecimiento temprano de un plan de acción junto a los organismos competentes, Aragua se encuentra en los primeros lugares de respuesta inmediata durante la contingencia, esto en referencia a visitas, evaluaciones y determinación de las condiciones de viviendas.

Como información de interés, el ente reafirmó su compromiso de acompañamiento y seguimiento a las estructuras.

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DEBATE INTERNO

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La presentación de esta propuesta laboral incluyo el análisis y discusión de herramientas para facilitar la integración y ejecución de tareas. Es por ello que, los representantes mostraron al panel central tanto los aportes como necesidades, entre ellos: movilidad, seguridad estructural, cuidado físico y psicológico, por mencionar algunos temas.

‎De igual manera, cada uno puso a disposición su equipo de trabajo y fortalezas para edificar un estado en óptimas condiciones

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS : GBA