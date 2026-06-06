Espacios públicos en comunidades de Lamas reciben atención integral

Las labores incluyeron limpieza, desmalezamiento y recolección de desechos en Residencias Santa Cruz, Surupey, El Mahomo y la calle Sucre

CIUDAD MCY.- Las principales vías y sectores del municipio José Ángel Lamas fueron intervenidos mediante una jornada integral de saneamiento y mantenimiento urbano, ejecutada por el equipo de Servicios Generales de la Alcaldía, con el propósito de preservar espacios más limpios, seguros y agradables para la comunidad.

Las labores se desplegaron de manera simultánea en la avenida principal de Residencias Santa Cruz, etapas I y II; el sector Surupey; la avenida principal de El Mahomo y la calle Sucre, puntos estratégicos donde se realizaron trabajos de limpieza general, desmalezamiento, mantenimiento de áreas comunes y recolección de desechos sólidos acumulados.

La atención de estos espacios responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas en zonas de alta circulación peatonal y vehicular, contribuyendo al bienestar colectivo y al cuidado del entorno urbano.

El despliegue forma parte de la agenda permanente de atención impulsada por el Gobierno regional y municipal que prioriza la conservación de espacios públicos como elementos fundamentales para la convivencia ciudadana y la calidad de vida de la población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA