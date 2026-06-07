GBA prioriza recuperación de servicios esenciales e infraestructura

En el primer episodio del programa Aragua Nos Une se dieron a conocer las distintas obras que impactan el bienestar de la población

CIUDAD MCY.- En un despliegue comunicacional por los medios tradicionales y digitales, la gobernadora Joana Sánchez inició el programa Aragua Nos Une, una ventana de acercamiento con el pueblo que le permite informar los avances del Ejecutivo.

Durante un segmento de entrevista con el secretario general para la 2T, Rodolfo Ramírez, estableció tres contactos con voceros de las instituciones adscritas al despacho, donde mencionaron parte de los logros alcanzados en el primer año de gestión y los nuevos proyectos.

EN VIALIDAD

El presidente de la empresa Vías de Aragua, Gerardo Rozo, ofreció un balance en materia de asfaltado, mismo en el que destacó la disposición de más de 30 mil toneladas de material las 18 jurisdicciones. “Hemos realizado más de 40 obras de envergadura para mejorar la infraestructura vial”, apuntó.

Este apartado también incluye la reparación de fallas de borde en el sector La Chayota de la carretera Maracay-Choroní y en el sector Palmarito del municipio Tovar.

Uno de los anuncios fue la puesta en marcha de un mecanismo de pavimentación simultáneo, gracias al apoyo del Ministerio de transporte. “Vamos a estar colocando más de 15 mil toneladas en cuatro meses, esto en puntos como la carretera La Villa-San Juan, carretera Magdaleno-Güigüe, Ocumare de la Costa de Oro y en otras partes del estado”, acotó.

EN LAS COSTAS

La trasformación del litoral es algo notorio, gracias al arduo empeño de la fuerza laboral de Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua.

Lucelis Hidalgo, presidenta del ente, mencionó la ejecución de más de 16 obras para el beneficio y embellecimiento de todo el Eje.

• Ocumare: 70% de avance en el monumento de bienvenida, rehabilitación de la Casa de San Juan Bautista y la sede de Costaragua.

• Cata: intervención de una cancha, parque biosaludable, Casa de los Niños Cantores, baños públicos de la bahía y espacios educativos.

• Cuyagua: recuperación de la infraestructura escolar.

• Choroní: adecuación de la Plaza Hijos de Choroní, culminado plan de pintura de fachadas de las casas del casco histórico.

• Chuao: inaugurada pasarela que conduce al sector La Toma y la galería a cielo abierto hecha por Ciudad Mural.

• Cepe: levantamiento del dique, sitios de aseo en la playa.

“Estamos al pendiente todo lo que es materia de salud, educación y turismo (…) sin dejar de mencionar que también hemos asfaltado, colocado tachas reflectivas y señalizaciones”, describió Hidalgo.

EN LA CIUDAD

Para la armonización y limpieza de las zonas urbanas, la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua organiza a más de 440 hombres y mujeres para la tarea, así lo mencionó Edison Gutiérrez, presidente de la organización.

“Todos los días ejecutamos la recolecciones de desechos sólidos, distribución de agua, desmalezamiento”, describió durante el pase televisivo y radial.

A este hecho se le suma la activación de cuadrillas en el Ambulatorio del Norte y el Hospital Central de Maracay. “Organizamos a nuestro equipo para hacerle fregado a todos los hospitales tipo 1, 2 y 3 en el estado de Aragua”.

THAIMARA ORTIZ

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