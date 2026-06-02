Espacios renovados del HCM garantizan mejor atención a usuarios

Las cuadrillas de Fundaragua trabajan en la recuperación de infraestructura y servicios básicos del nosocomio

CIUDAD MCY.- Bajo la premisa “Infraestructura de salud renovada para nuestro pueblo”, el equipo de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) mantiene un despliegue en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM), donde son los encargados de gran parte de las mejoras que allí se realizan.

A través de una publicación de fotografías en la cuenta institucional de Instagram (@fundaraguagob), se dio a conocer parte de las tareas que desempeña la fuerza laboral, en esta oportunidad centrados en los servicios básicos e infraestructura.

Las tareas comprendieron instalación de grifería, sustitución de luminarias, levantamiento de paredes, encamisado de paredes y refacción de techos. Estas acciones aseguran las condiciones adecuadas para ofrecer un mejor cuidado a la población.

El post en la plataforma digital reseña que, se trata de “un esfuerzo continuo enfocado en garantizar un entorno limpio, operativo y digno para la atención médica de las familias aragüeñas”.

Como parte de la 2T y 3T, tanto del Plan de la Patria como Plan de la Aragüeñidad, la modernización y adecuación del principal centro asistencial de la región avanza con firmeza.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : FUNDARAGUA