GBA fortalece gestión territorial con mesa técnica de trabajo

La gobernadora Joana Sánchez lideró el encuentro con secretarios, directores y presidentes de entes gubernamentales como parte del despliegue del modelo de gestión impulsado en las diversas comunas de la entidad, bajo el enfoque participativo y territorial del Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- En el marco del despliegue territorial del Plan de la Aragüeñidad, desde las instalaciones en rehabilitación de la Villa Olímpica del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), se realizó una mesa de trabajo del Gobierno Bolivariano de Aragua, con los secretarios, directores y presidentes de entes adscritos, con el objetivo de consolidar el seguimiento, evaluación y articulación de las políticas públicas en la región.

Así lo dio a conocer la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo), donde destacó que esta iniciativa busca evaluar las acciones llevadas a cabo en todo el territorio aragüeño.

‘’Hoy nos reunimos con los secretarios y secretarias del @gobiernoaragua desde las instalaciones en rehabilitación de la Villa Olímpica, para evaluar las acciones llevadas a cabo en la optimización de los servicios públicos, así como en la consolidación de la gestión social y la salud de nuestro pueblo aragüeño. Además, establecimos la agenda de trabajo para este mes de junio, en el marco del Plan de la Aragüeñidad, tal como lo indicó la presidenta (e) Delcy Rodríguez’’ reza el texto de la publicación.

Cabe destacar que, este espacio de trabajo de articulación institucional permite abordar de forma integral temas estratégicos para el desarrollo local, en correspondencia con el enfoque territorial y participativo que promueve este modelo de gestión, orientado a consolidar una acción gubernamental eficiente y con protagonismo del poder popular, respaldado por la mandataria regional.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA