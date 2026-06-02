Revenga impulsa la economía local con talleres de formación a emprendedores

CIUDAD MCY.- La alcaldía del municipio José Rafael Revenga a través de la dirección de Desarrollo Económico, llevó a cabo un taller de formación denominado Formalización y Aspectos Legales del Emprendimiento, con el propósito de aportar al crecimiento del motor económico y el impulso a los nuevos emprendedores.

Esta importante actividad se realizó con el apoyo y la articulación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Aragua, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y el Ministerio de Comercio, reafirmando el compromiso del gobierno regional y municipal con el sector económico de la jurisdicción.

“El día de hoy estamos impartiendo un taller de Formalización y Aspectos Legales a todos los emprendedores del municipio Revenga, para que conozcan las normativas jurídicas y sepan cómo empezar su negocio, los tipos de documentación que deben tener y los deberes y derechos que los amparan”, dijo el Ing. Pierre Curvello de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado Aragua

Por su parte, Karla Chávez emprendedora de la comuna José Rafael Revenga expresó sentirse muy contenta por este tipo de formaciones “este taller me parece muy creativo, muy bueno porque aclaramos nuestras dudas y nos llevamos el conocimiento necesario para cumplir con todas las leyes”.

Es importante acotar que, desde la gestión municipal se han realizado diferentes tipos de talleres de formación para los emprendedores de las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy en pro de garantizar el desarrollo de la economía comunal que beneficie a cada uno de los habitantes del municipio Revenga.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA