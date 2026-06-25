Especialistas de rescate parten a zonas afectadas por sismos

CIUDAD MCY.- Un equipo de 50 especialistas en rescate y emergenciólogos partió desde el estado Táchira hacia Caracas y La Guaira con el objetivo de brindar apoyo en las zonas afectadas.

​El personal de Protección Civil llevó consigo la indumentaria adecuada para las labores de asistencia, junto con un cargamento de alimentos no perecederos.

​El gobernador del estado Tachira Freddy Bernal, reconoció la valentía y el compromiso de estos profesionales, quienes se movilizan para salvar vidas en un momento tan complejo.

​Asimismo, informó: «Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre su labor en el terreno. Nuestras oraciones están con los afectados y con cada uno de los rescatistas. Fuerza».

FUENTE: VTV

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