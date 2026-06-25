Especialistas de rescate parten a zonas afectadas por sismos

CIUDAD MCY.- Un equipo de 50 especialistas en rescate y emergenciólogos partió desde el estado Táchira hacia Caracas y La Guaira con el objetivo de brindar apoyo en las zonas afectadas.
El personal de Protección Civil llevó consigo la indumentaria adecuada para las labores de asistencia, junto con un cargamento de alimentos no perecederos.
El gobernador del estado Tachira Freddy Bernal, reconoció la valentía y el compromiso de estos profesionales, quienes se movilizan para salvar vidas en un momento tan complejo.
Asimismo, informó: «Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre su labor en el terreno. Nuestras oraciones están con los afectados y con cada uno de los rescatistas. Fuerza».
FUENTE: VTV
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