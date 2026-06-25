Técnicos de Corpoelec se despliegan para restituir servicio eléctrico en zonas afectadas

CIUDAD MCY.-En momentos de profunda dificultad, toda la fuerza trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), tanto ingenieros como técnicos, se encuentran desplegados con el compromiso puesto en las zonas más afectadas del país tras los sismos de 7.1 y 7.5 ocurridos el país.

Corpoelec trabaja sin descanso junto a las autoridades de rescate y protección con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico de forma segura en las comunidades afectadas. Asimismo, busca apoyar en las labores de asistencia y devolver la tranquilidad a las entidades federales perjudicadas.

La información fue dada a través de un comunicado, dónde la compañía también expresó que se une al duelo nacional:

«Desde Corpoelec nos unimos al profundo dolor que embarga a todo el pueblo de Venezuela ante las devastadoras consecuencias del reciente terremoto. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y manifestamos nuestra absoluta solidaridad con los afectados».

La institución resaltó que hoy más que nunca están unidos por la reconstrucción y el bienestar de nuestro pueblo.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA