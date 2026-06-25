Ministerio de Turismo activa plan de contingencia y asistencia al viajero tras terremotos en el país

CIUDAD MCY.-En respuesta a los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) emitió este jueves un comunicado oficial en el que expresa su solidaridad con las familias venezolanas y anuncia el despliegue de un plan de contingencia sectorial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes.

Alineado con las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, el ente ministerial informó que se encuentra en coordinación permanente con la red hotelera y de alojamiento nacional para evaluar posibles daños estructurales.

Asimismo, el despacho de turismo habilitó líneas de asistencia telefónica exclusivas para la atención de turistas nacionales e internacionales, y activó una red de centros de acopio en todo el territorio nacional, incluyendo su sede principal en Caracas y La Flor de Venezuela en el estado Lara, para la recepción de insumos prioritarios destinados a los afectados.

A continuación, compartimos el comunicado íntegro emitido por las autoridades:

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en nombre de todo su equipo humano, expresa su más profundo pesar y solidaridad ante el dolor que embarga a las familias venezolanas a raíz de los eventos sísmicos registrados el día de ayer, 24 de junio. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y nuestra esperanza por la pronta recuperación de todos los ciudadanos que han resultado afectados.

Ante esta coyuntura, nos unimos al llamado de la Presidenta Encargada, Delcy Rodriguez Gómez, de fortalecer la unión nacional, mantener la calma y a seguir las orientaciones emanadas del Ejecutivo Nacional, sobre las medidas de seguridad, atención y mitigación de riesgos.

Nos encontramos en comunicación con la red de hoteles, posadas y centros de alojamiento del país para realizar un levantamiento de posibles afectaciones estructurales, priorizando siempre la seguridad de los huéspedes y trabajadores del sector.

En ese sentido, hay un equipo de trabajo activo para brindar apoyo, asistencia y acompañamiento a los turistas nacionales e internacionales que se encuentran en Venezuela, a través de las líneas telefónicas (0426)5723366 y (0426)5124582.

De igual forma, se han establecido centros de acopio para la recepción de ayuda destinada a las familias afectadas, como: alimentos no perecederos, agua potable, ropa en buena estado. Los puntos se encuentran ubicados en la Sede Principal de Mintur (Caracas), con atención las 24 horas del día; la Flor de Venezuela (Lara) y las sedes estadales de Inatur en todo el país.

Caracas, 25 de junio de 2026

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA