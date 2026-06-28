‎Venezuela recibe con los brazos abiertos ayuda internacional

CIUDAD MCY.- Luego de los movimientos telúricos que sacudieron a 7 estados de Venezuela el pasado 24 de junio, Venezuela ha recibido a 2.624 rescatistas de diversas partes del mundo que han venido a prestar su apoyo en las labores de búsqueda y salvamento.
La información fue ofrecida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien añadió, que aparte del número de rescatistas, se suman a este equipo internacional 137 perros de rescate, 49 vehículos de apoyo y 84.4 toneladas de equipamiento, medicamentos y de insumos médico-clínicos.
»No estamos en este momento atendiendo ningún tipo de consideración ni de índole política, ni de índole geográfico, nada, quien solicite o quien nos proponga ayudarnos, aquí los esperamos con muchísimo gusto y se lo agradeceremos por siempre», resaltó.
ORDEN EN LA GUAIRA
En otro orden de ideas, Jorge Rodríguez informó que luego del registro de voluntarios que se abrió en el Poliedro de Caracas el orden para bajar a La Guaira ha sido totalmente restablecido.
Explicó que hasta los momentos se han registrado un total de 7.876 personas que han sido clasificadas según el tipo de ayuda que puedan ofrecer.
»El desorden inicial ha sido sustituido por un orden donde los voluntarios y las voluntarias son distribuidos según las prioridades que se establecen, si son de tipo médico, de tipo de rescate de personas vivas o si son de tipo de atención en los campamentos temporales», detalló.
YLAI OLMOS CASTILLO
FOTOS: CORTESÍA