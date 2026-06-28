‎Venezuela recibe con los brazos abiertos ayuda internacional

CIUDAD MCY.- ‎Luego de los movimientos telúricos que sacudieron a 7 estados de Venezuela el pasado 24 de junio, Venezuela ha recibido a 2.624 rescatistas de diversas partes del mundo que han venido a prestar su apoyo en las labores de búsqueda y salvamento.

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‎La información fue ofrecida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien añadió, que aparte del número de rescatistas, se suman a este equipo internacional 137 perros de rescate, 49 vehículos de apoyo y 84.4 toneladas de equipamiento, medicamentos y de insumos médico-clínicos.

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‎»No estamos en este momento atendiendo ningún tipo de consideración ni de índole política, ni de índole geográfico, nada, quien solicite o quien nos proponga ayudarnos, aquí los esperamos con muchísimo gusto y se lo agradeceremos por siempre», resaltó.

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‎ORDEN EN LA GUAIRA

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‎En otro orden de ideas, Jorge Rodríguez informó que luego del registro de voluntarios que se abrió en el Poliedro de Caracas el orden para bajar a La Guaira ha sido totalmente restablecido.

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‎Explicó que hasta los momentos se han registrado un total de 7.876 personas que han sido clasificadas según el tipo de ayuda que puedan ofrecer.

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‎»El desorden inicial ha sido sustituido por un orden donde los voluntarios y las voluntarias son distribuidos según las prioridades que se establecen, si son de tipo médico, de tipo de rescate de personas vivas o si son de tipo de atención en los campamentos temporales», detalló.

‎YLAI OLMOS CASTILLO

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‎FOTOS: CORTESÍA

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