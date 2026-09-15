Estudiantes de Urdaneta retornaron a las aulas con escuelas optimizadas

CIUDAD MCY.-En un ambiente festivo, cargado de entusiasmo y compromiso institucional, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta dio inicio formal al año escolar 2026-2027.

La jornada marcó el reencuentro de niños, jóvenes, docentes y representantes en los planteles educativos de la jurisdicción del sur de Aragua.

​Siguiendo las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez; el ministro de Educación Héctor Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde Julio Melo acompañó el despliegue del regreso a clases desde la U.E.N. San Francisco de Cara, donde se realizó una jornada recreativa con actividades deportivas, cantos y dinámicas grupales.

​Durante el recorrido por la U.E.N. San Francisco de Cara, el alcalde Julio Melo resaltó la importancia de acompañar a la plantilla estudiantil en el inicio de este nuevo ciclo académico.

«Reafirmamos nuestro compromiso con la educación, el futuro y el bienestar de los estudiantes de nuestra comunidad. Estamos felices de ver a todos los alumnos, docentes y representantes en esta nueva etapa llena de aprendizaje y metas por cumplir. Iniciamos un regreso a clases diferente, con la energía al 100% y la ilusión de empezar un camino de éxito. Aquí seguimos apostando al futuro y a la alegría de cada niño del municipio Urdaneta», enfatizó la autoridad local.

​Asimismo, señaló que para garantizar el retorno en espacios óptimos, la municipalidad ejecutó con el plan integral «Mi Escuela Bella» el acondicionamiento preventivo y correctivo en los planteles de la zona, en aras de acondicionar las áreas comunes y aulas y asegurar espacios limpios, seguros y bien equipados.

​Por último, manifestó que el inicio de actividades lectivas continuará de manera regular en todas las instituciones del municipio, consolidando la atención pedagógica e integral de los estudiantes del sur de Aragua

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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