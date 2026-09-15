Estudiantes de Urdaneta retornaron a las aulas con escuelas optimizadas

CIUDAD MCY.-En un ambiente festivo, cargado de entusiasmo y compromiso institucional, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta dio inicio formal al año escolar 2026-2027.
La jornada marcó el reencuentro de niños, jóvenes, docentes y representantes en los planteles educativos de la jurisdicción del sur de Aragua.
Siguiendo las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez; el ministro de Educación Héctor Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde Julio Melo acompañó el despliegue del regreso a clases desde la U.E.N. San Francisco de Cara, donde se realizó una jornada recreativa con actividades deportivas, cantos y dinámicas grupales.
Durante el recorrido por la U.E.N. San Francisco de Cara, el alcalde Julio Melo resaltó la importancia de acompañar a la plantilla estudiantil en el inicio de este nuevo ciclo académico.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la educación, el futuro y el bienestar de los estudiantes de nuestra comunidad. Estamos felices de ver a todos los alumnos, docentes y representantes en esta nueva etapa llena de aprendizaje y metas por cumplir. Iniciamos un regreso a clases diferente, con la energía al 100% y la ilusión de empezar un camino de éxito. Aquí seguimos apostando al futuro y a la alegría de cada niño del municipio Urdaneta», enfatizó la autoridad local.
Asimismo, señaló que para garantizar el retorno en espacios óptimos, la municipalidad ejecutó con el plan integral «Mi Escuela Bella» el acondicionamiento preventivo y correctivo en los planteles de la zona, en aras de acondicionar las áreas comunes y aulas y asegurar espacios limpios, seguros y bien equipados.
Por último, manifestó que el inicio de actividades lectivas continuará de manera regular en todas las instituciones del municipio, consolidando la atención pedagógica e integral de los estudiantes del sur de Aragua
PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA
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