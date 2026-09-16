Recolectadas 22 toneladas de desechos sólidos en la vía Cata – Cuyagua

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo articulado para garantizar el mantenimiento de las vías y la atención integral del municipio, más de 130 trabajadores se desplegaron ejecutando intensas jornadas de desmalezamiento, limpieza, despeje de carreteras y recolección de desechos sólidos en Ocumare de la Costa de Oro.

Las labores realizadas por la dirección de recolección de desechos sólidos de la jurisdicció, junto a las cuadrillas de Vías de Aragua y personal del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua)

Asimismo se llevó a cabo desmalezamiento y despeje de la vía hacia Cuyagua, por lo que la fuerza laboral se dividió en frentes estratégicos: un grupo aborda los sectores desde la redoma de Cata y otro equipo avanza desde el sector Las Casitas de Cata por toda la vía principal.

En materia de saneamiento, las jornadas de recolección de desechos sólidos han priorizado a la comunidad de Cuyagua, logrando recolectar un total de 22 toneladas en tan solo una semana de despliegue continuo.

El alcalde del municipio, Wilmer Leal, reconoció el respaldo de la gobernadora del estado Aragua, Johana Sánchez para la ejecución de estas acciones.

«Seguimos en la calle dando respuesta y atención directa a nuestra gente. Cuyagua es una zona donde el acceso de los camiones de recolección se torna complejo por la geografía de la vía, pero gracias al trabajo unido y al apoyo de nuestra gobernadora, logramos cumplir con la recolección de desechos y la adecuación de la carretera. Nuestro compromiso es ofrecer vías seguras y limpias para nuestros pobladores y para los turistas que nos visitan», afirmó el alcalde Leal.

Cabe señalar estas acciones forman parte de la planificación continua para mantener las arterias viales del litoral aragüeño en condiciones óptimas para el libre tránsito y el desarrollo turístico de la zona.

PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO

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