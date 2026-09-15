Manga Veteranos de Aragua recibirá 1° Campeonato Nacional de Coleo

‎En las categorías Master y Super Máster, los mejores exponentes del deporte nacional cerraran la temporada 2025-2026 y darán la bienvenida al nuevo periodo de competencia

CIUDAD MCY .– ‎Una renovada Manga Veteranos de Aragua abre sus puertas para recibir el 1° Campeonato Nacional de Coleo en las categorías Master y Super Master, encuentro que busca la exposición de reconocidos talentos del deporte nacional para cerrar con broche de oro la temporada 2025-2026 y abrir paso a una nueva etapa de competencias.

‎

‎El cronograma contempla la bienvenida al congresillo, desfile de participantes y demás actividades protocolares el jueves 17 de septiembre, mientras que, las jornadas se planifican para los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 del mismo mes.

‎

‎Los detalles del evento, así como próximas metas para la masificación y reivindicación de la disciplina, los ofreció durante una rueda de prensa el presidente de la Federación Venezolana de Coleo (Feveco), Alexander Cabrera, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; Zolciree Flores, miembro del Consejo de Honor; Willians Joves y Mauricio López, directivos.

‎

‎Con altos estándares de trabajo, organización y disciplina se marca el comienzo de la nueva, señaló Cabrera, pues el equipo asume con sabiduría cada uno de los retos a entrenar y mejorar, con el objetivo de elevar las condiciones del deporte.

‎

‎»Me tracé el reto de levantar el coleo y llevarlo al tope, al estilo grandes ligas, y lo vamos a lograr con el apoyo de todos», señaló.

‎

Cabe mencionar que esta sería una de las primeras competiciones del Samurái al mando de la organización federativa, por lo que hará un merecido reconocimiento a siete atletas al nombrarlos glorias del deporte.

‎ «Le han dedicado su juventud y adultez al coleo, son personas admirables (…) algo que planteé fue llevar esto al ministro y viceministros», subrayó Cabrera.

‎

‎ALIANZA E INFRAESTRUCTURA

‎Por su parte, la mandataria aragüeña adelanto parte de lo que fueron los trabajos de rehabilitación de la Manga Veteranos de Aragua, en alianza con el sector privado, para tener un resultado de alto nivel para la reinauguración.

‎

‎En su compromiso y políticas del área deportiva, la estructura recibió un levantamiento minucioso en los corrales, techo, paredes, baños, reorganización del comercio interno, por mencionar algunas aristas. Esto como respuesta a las solicitudes del gremio y en miras a fomentar la masificación.

‎

‎»Se viene con una organización distinta que permite a toda la familia disfrutar del deporte nacional, por eso refrendamos el campeonato», acotó la gobernadora Joana Sánchez.

‎

‎El encuentro con los medios de comunicación fue propicio para dar a conocer la adecuación de las mangas al sur de la entidad, específicamente en los municipios Camatagua y Rafael Guillermo Urdaneta, sitios donde se concentran gran parte de los nuevos talentos.

‎

‎Desde el Ejecutivo Regional y la Feveco se buscan unificar criterios para incentivar en la generación de relevo el amor, respeto e interés en uno de los símbolos de identidad nacional.

‎

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | PRENSA GBA

‎