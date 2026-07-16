Expertos se unen para diseñar estrategias ambientales ante los desafíos post-sismos

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de analizar los impactos ambientales y trazar una ruta técnica efectiva para la recuperación de las zonas afectadas, se instaló el primer encuentro académico sobre ambiente y prospectiva ambiental por parte de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través del Ministerio para el Ecosocialismo, tras los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

El ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, destacó la importancia de esta mesa de trabajo, que reunió a una representación plural y diversa de corrientes de pensamiento y especialistas. «Nos hemos comprometido, desde el Ministerio para el Ecosocialismo, con cada uno de los investigadores en abrir nuestras puertas, ante el llamado que ha hecho nuestra presidenta Delcy Rodríguez, de la unión de la nación, donde los expertos y académicos tienen mucho que aportar», señaló.

La viceministra de Gestión Integral de la Basura, Mailing Perdomo, informó que la jornada contó con la participación de más de 23 especialistas en áreas clave como el estudio de cuencas, sismología, planificación y variables urbanas. «La meta inmediata es sistematizar todas las propuestas surgidas en este espacio para avanzar hacia un segundo ciclo de encuentros que integrará a movimientos ambientalistas y al Poder Popular en las labores de formación y ejecución», aseguró.

COMUNIDAD INTERNACIONAL

Por su parte, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela, Luis Francisco Thais, subrayó que la comunidad académica constituye un «semillero de soluciones» vital para acelerar la respuesta ante la emergencia. A su vez, enfatizó que la experiencia acumulada de los profesionales presentes, con trayectorias que oscilan entre los 20 y 40 años, garantiza que los estándares nacionales de respuesta sean técnica y científicamente pertinentes.

Este proceso de consulta busca asegurar la protección del medio ambiente y de las comunidades durante las complejas labores de despeje de residuos generados por el evento sísmico. La colaboración estrecha entre el sector público, los organismos internacionales y la academia se perfila como el eje central para garantizar una planificación oportuna y una toma de decisiones eficiente en beneficio del país.

FUENTE: VTV

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