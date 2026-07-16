Superintendencia de Actividad Aseguradora prórroga plazos para consignar documentos

CIUDAD MCY.- La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) otorgó una prórroga extraordinaria a partir del 15 de julio para que las personas jurídicas consignen documentos, ante la emergencia por el doble terremoto.

La decisión otorga una extensión de cinco días hábiles a sujetos regulados para la consignación de documentos, libros y soportes contables, así como la atención de requerimientos vinculados a los procesos de inspección en curso.

La Sudeaseg destacó que aquellos sujetos regulados que hayan sufrido daños críticos, pérdida de acceso físico o digital a sus sistemas de información como consecuencia directa de los terremotos, deberán notificarlo.

Al respecto, los interesados deben enviar un informe técnico sucinto para evaluar las consideraciones operativas individuales.

FUENTE: AVN

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