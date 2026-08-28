Expoferia Escolar en Aragua impulsa producción textil y economía local

La feria se desarrollará todos los fines de semana en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde y mantendrá sus puertas abiertas durante lo que resta de agosto y todo el mes de septiembre

CIUDAD MCY.- Entre el aroma a gastronomía autóctona y una renovada esperanza social, la sede de la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, sirvió de escenario para dar inicio formal a la Expoferia Plan Escolar 2026-2027.

Esta iniciativa tiene como propósito blindar el bolsillo de las familias aragüeñas y de esta manera garantizar un retorno digno a las aulas para miles de niños, niñas y adolescentes, ofreciendo calzado, uniformes y útiles escolares de alta calidad a precios asequibles.

Durante el evento, la secretaria general de Gobierno del estado Aragua, Belén Arteaga, comentó que esta alianza integra de manera decidida a la Cámara Asiática y a las redes comunales de producción, demostrando que la convergencia entre distintos sectores productivos es el motor idóneo para aliviar la carga económica del hogar en las vísperas del retorno a las aulas.

Asimismo, aseguró que esta jornada viene enmarcada bajo las directrices del Plan Venezuela Renace, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y bajo el liderazgo regional de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez. Cabe destacar que, la expoferia representa la consolidación de un esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, el Ministerio de Comercio, Gobierno regional y los ejecutivos municipales.

Por otro lado, Juan González, director general de la Alcaldía de Linares Alcántara, extendió una invitación a todo el pueblo linarense para que participe. «Los precios que están en nuestra expoferia son precios bien accesibles para la economía de nuestra población, estamos territorializando estos planes en cada uno de los municipios para brindar el mayor esfuerzo económico», dijo González.

EL MOTOR TEXTIL COMUNAL

Un ejemplo fehaciente de esta labor es la contribución del Circuito Económico Comunal «Antonio Ricaurte», en su representación Ingrid Urueta, visibilizó el alcance de esta red económica soberana, destacando la confección de chemises, pantalones, monos escolares, franelas y morrales a costos de fábrica.

Declaró que la capacidad operativa de este sector proyecta una tasa de producción estimada en 5 mil piezas semanales por rubro, garantizando abastecimiento continuo y sin la intermediación especulativa.

REINA BETANCOURT

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