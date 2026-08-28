GBA anunció la reactivación de la Estación Bombeo de Aguas Residuales Camburito

Mejoras tanto en la red de aguas servidas como en la potable, manifiestan grandes beneficios sanitarios para la población del área metropolitana de Maracay
CIUDAD MCY.- Un nuevo episodio del programa multiplataforma ‘’Aragua Nos Une’’ llegó a los medios tradicionales y digitales, bajo la conducción de la gobernadora Joana Sánchez y desde la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Camburito.
En compañía Rafael Morales, alcalde del municipio Girardot, la mandataria regional dio a conocer el avance de obras para la reactivación de esa importante estructura, tras 10 años inoperativa, y que ya mismo se encuentra en un 60% tras un año de labores.
La puesta en funcionamiento de esta importante obra resultará de gran beneficio para la Ciudad Jardín, Francisco Linares Alcántara y Libertador, al estabilizar el sistema de aguas servidas.
Sánchez explicó que la meta es tener un mecanismo compatible con la realidad territorial y demográfica, sostenible y sustentable en el tiempo, pues su operatividad significaría el alivio de las estaciones de Paraparal y del sur de Maracay. Además, para la población representa las mejoras en la salud ambiental y control hídrico.
En ese mismo ámbito, la vocera de la Aragüeñidad comunicó la recepción de 4 mil metros lineales de colectores marginales, destinados a la reparación de fugas, así como la colocación de líneas de acero en el tramo subterráneo Turmero-Cagua para aumentar la presurización y recuperar cantidad de litros/segundos de agua potable.
RESPASO INFORMATIVO
Parte de los datos suministrados en su repaso informativo semanal y conexión con los espectadores a través de los comentarios, fue que se espera el pago del bono vacacional a los educadores estadales de acuerdo a lo programado por el Ministerio como ente regulador, apuntó la gobernadora Sánchez.
Asimismo, y luego de una reunión del gremio educativo con representantes del Colegio de Ingenieros de Aragua, se espera la evaluación y posterior reparación de estructuras escolares afectadas por el doblete sísmico de cara al inicio de actividades académicas.
La próxima semana más de 300 instituciones serán examinadas para determinar su nivel de seguridad, en conformidad con el mecanismo del semáforo.
En materia de atención a las familias y viviendas, se materializó el financiamiento para la recuperación de 98 condominios, así como también, otorgamiento de créditos individuales a mil 300 personas por parte de la banca pública, acotó Ángelo Bernal, enlace de los Vecinos y Vecinas del estado Aragua, durante su intervención. El capital está destinado a la reparación de viviendas.
El sector cultural también se hizo presente, pues luego de la declaración de Patrimonios Vivientes e Inmateriales, el Ministerio orientó su inscripción en el catálogo nacional.
En cuanto a las comunas, el secretario Manuel Pérez destacó los preparativos para la venidera consulta popular nacional, en el mes de octubre, y como los condominios se integrarán a la misma.
THAIMARA ORTIZ
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