Plan vacacional Más Cultura llevó diversión a infantes de San Casimiro

Durante cuatro semanas los pequeños participaron en diversas actividades y talleres de aprendizaje que fueron esenciales para expandir su desarrollo y destrezas en otras áreas

CIUDAD MCY.- Entre dinámicas, juegos y la participación de 40 niños y niñas, culminó con éxito el plan vacacional Más Cultura, actividad organizada por la dirección de Cultura de la Alcaldía de San Casimiro.

La iniciativa, diseñada para brindarle espacios de sano esparcimiento a los jóvenes, se alinea con las orientaciones del Ejecutivo nacional y es respaldada por la vocera de Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Mayker López.

La jornada se llevó a cabo en la Casa de la Cultura «Don Eleazar Casado», donde durante cuatro semanas los pequeños participaron en diversas actividades y talleres de aprendizaje que fueron esenciales para expandir su desarrollo y destrezas en otras áreas.

Entre las actividades que desarrollaron los infantes sancasimireños destacan; clases de danza, clases de dibujo, elaboración de manualidades, ginkanas, así como también, juegos acuáticos, competitivos y de mesa.

La jornada recreativa, culminó con el desarrollo de actividades culturales y deportivas donde los niños y niñas fueron los protagonistas.

Cabe resaltar que, el plan vacacional Más Cultura se consolidó como el espacio favorito de los pequeños, quienes entre risas, juegos y recreación fortalecieron sus valores y se desconectaron de las pantallas.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA | ALCALDÍA DE SAN CASIMIRO