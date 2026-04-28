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Exponentes del estilo Nihon Budo Kan de kárate celebraron 25 años en Aragua

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PorRafael Velásquez

Abr 27, 2026

CIUDAD MCY.- El pasado fin de semana se llevó a cabo el campeonato de kárate en el estilo Nohin Budo Kan en una vibrante jornada que reunió a la familia de las artes marciales en las instalaciones del Centro Italo venezolano de Cagua.

El evento sirvió como marco para conmemorar los 25 años de trayectoria del Nihon Budo Kan Karate Dojo, bajo la dirección del Sensei Luis Reverón, Sexto Dan de la Asociación Japonesa de Karate (JKA).

​La competición contó con una participación de 150 atletas provenientes de 12 Dojos de los estados Aragua, Guárico y Carabobo. Desde cinturones blancos hasta cinturones negros de diversas edades, los competidores demostraron sus habilidades bajo el reglamento de la JKA y el sistema tradicional Ippon Shobu, el formato de competencia más antiguo y emblemático del karate a nivel mundial.

​El Sensei Luis Reverón destacó que, más allá de la competencia, el objetivo principal es la formación integral. «Nuestro enfoque es el karate educativo y formativo. Queremos desarrollar a los jóvenes de manera sana para que puedan aportar lo mejor de sí a la sociedad a través de los principios y valores de esta disciplina».

​Por su parte, los atletas expresaron su entusiasmo por la reactivación de estos eventos en la región. Los atletas locales coincidieron en destacar la importancia de estas iniciativas, con el fin de elevar el nivel técnico del estado Aragua y proyectar a los karatecas, no solo como atletas de alto rendimiento con miras a competencias nacionales e internacionales, sino fundamentalmente como mejores seres humanos.

​Con este evento, el Nihon Budo Kan reafirma su compromiso con la excelencia deportiva y la formación de ciudadanos ejemplares en el corazón de Venezuela, proyectando ya su próxima edición para el año venidero.

KAREN RODRÍGUEZ

FOTOS: KAREN RODRÍGUEZ

 

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