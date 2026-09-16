Familias de Prados de Paya II y III avanzan hacia la titularidad de sus tierras

La jornada casa a casa permitió validar la información de los hogares como paso previo a la protocolización y posterior entrega de títulos de tierra urbana

CIUDAD MCY.- El proceso para garantizar la documentación de las tierras ocupadas por familias del municipio Santiago Mariño llegó directamente a sus hogares, con una jornada casa a casa por parte del equipo de Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA), destinada a verificar y certificar la data social requerida para avanzar hacia la titularidad.

La actividad se desarrolló en la parroquia Pedro Arévalo Aponte, específicamente en los sectores Prados de Paya II y III, pertenecientes a la comuna «Joana Sánchez Leales al 4F», con la participación del equipo del Instituto Autónomo Municipal de la Vivienda y Hábitat (Imuvih).

Durante el abordaje fueron revisados y certificados los datos sociales de las familias, información necesaria para dar continuidad a la ruta administrativa de regularización de los terrenos. Esta fase permitirá posteriormente iniciar el proceso de protocolización de los documentos y avanzar hacia la entrega de los títulos de tierra urbana.

RUTA ADMINISTRATIVA

La certificación de la data social permite establecer y validar la información correspondiente a cada núcleo familiar antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso. De esta manera, la atención en territorio facilita la recopilación de los recaudos y acerca los procedimientos de regularización a las comunidades.

El acompañamiento institucional responde a las políticas de protección social impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez; la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; y el alcalde Carlos Guzmán.

La jornada en Prados de Paya II y III representa así un paso dentro del proceso dirigido a que las familias cuenten con la documentación correspondiente sobre los terrenos que ocupan, mediante el cumplimiento progresivo de las fases establecidas para su formalización

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA PRENSA VIDA