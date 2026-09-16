Más de 12 mil habitantes fueron protegidos en despliegue de Salud Ambiental

CIUDAD MCY.- Con un balance semanal de impacto epidemiológico consolidó la Dirección Regional de Salud Ambiental en la entidad aragüeña, al garantizar la protección de 12.593 habitantes de todas aquellas enfermedades transmitidas por vectores.

Las acciones de saneamiento se insertaron formalmente dentro de las estrategias de la cuarta línea de acción del Plan de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el Ejecutivo Nacional bajo la conducción de la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

Los operativos institucionales contaron con el respaldo logístico y de gestión de la gobernadora Joana Sánchez a través del Plan de la Aragüeñidad.

El abordaje técnico garantizó la atención a 25 comunidades vulnerables.

En ese sentido, Junior Vera, director regional de Salud Ambiental de Aragua, junto a su equipo de fumigadores y técnicos especializados, lideró las visitas casa a casa, donde se dictaron 602 charlas sanitarias para educar a la población sobre la eliminación de criaderos de vectores, el correcto almacenamiento de agua limpia y las medidas de prevención comunitaria.

De acuerdo con el balance técnico de la Coordinación de Control de Vectores Reservorios y Fauna Nociva, las cuadrillas inspeccionaron un total de 2.462 viviendas, de las cuales 481 fueron tratadas y 497 resultaron nebulizadas mediante control químico, conocido como fumigación.

Asimismo, el despliegue de campo permitió la evaluación de 1.235 depósitos de agua, logrando la eliminación física de 1.209 recipientes que representaban un riesgo potencial para el sector.

De igual manera, el personal técnico ejecutó 38 inspecciones para otros vectores de interés sanitario, 27 jornadas focalizadas de control murino y el bloqueo oportuno de 19 casos sospechosos en las comunidades evaluadas.

Estas maniobras preventivas permitieron mitigar de manera integral la proliferación del vector Aedes aegypti y resguardar la bioseguridad en el territorio aragüeño.

En ese contexto, la autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, argumentó que el despliegue del equipo de Salud Ambiental representa la primera línea de defensa sanitaria del estado.

«Estamos consolidando una etapa de reconstrucción en la prevención epidemiológica. El esfuerzo diario de nuestros fumigadores y técnicos, del doctor Junior Vera, visitando cada hogar, demuestra que la educación y el saneamiento oportuno son las herramientas clave para resguardar la salud colectiva de las familias aragüeñas», concluyó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD

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