Familias de Sinifín se favorecieron con jornada de acompañamiento y esperanza

CIUDAD MCY.-Gracias a la gestión de la presidenta Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, se desarrolló una jornada de atención en el campamento transitorio del sector Sinifín, en el municipio Tovar, como parte de las acciones reafirman el compromiso del Gobierno Bolivariano con las familias afectadas por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio.

El despliegue estuvo encabezado por el alcalde Maximiliano Suárez, junto a su equipo de Gobierno y contó con el respaldo del primer comisario Jesús Aguirre, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Mariño, acompañado por funcionarios de la Policía Municipal de Mariño, quienes se sumaron a esta jornada de acompañamiento y solidaridad.

Durante la visita, las autoridades compartieron con las familias, escucharon sus planteamientos y ratificaron el compromiso de continuar trabajando para garantizar su bienestar.

Asimismo, los niños y niñas del campamento disfrutaron de una actividad especial con la entrega de juguetes y momentos recreativos que llevaron alegría y esperanza a la comunidad.

Estas acciones reflejan el trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno para brindar atención integral a quienes continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia, fortaleciendo la cercanía con el pueblo y avanzando en el proceso de recuperación del municipio Tovar.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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