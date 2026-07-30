Gobierno de Calle llevó atención integral a la comunidad de Las Luisas

CIUDAD MCY.- Reafirmando el compromiso de continuar llevando atención directa a las comunidades del municipio Tovar, se desarrolló una nueva jornada de Gobierno de Calle en el sector Las Luisas, gracias a la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

Durante el despliegue, el alcalde Maximiliano Suárez compartió con los niños y familias de la comunidad. Además, realizó una entrega de juguetes, combos de alimentos y medicamentos, como parte de las políticas de protección social impulsadas para garantizar el bienestar de la población.

La jornada contó con la participación del equipo de Gobierno Municipal, funcionarios de la Policía del municipio José Félix Ribas, la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer Luisa Cáceres de Arismendi, Celena Trujillo; el ASIC Tovar, el coordinador del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Pablo Yépez, personal de enfermería de la zona y el equipo de recreación, quienes unieron esfuerzos para brindar atención integral a los habitantes del sector.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano continúa fortaleciendo el trabajo en el territorio, llevando respuestas concretas y acompañamiento permanente a las comunidades tovareñas.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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