Misión Sonrisa cumplió entrega de más de 100 prótesis dentales

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‎El personal odontológico de las sedes Santa Cruz y Los Samanes, ubicadas en los municipios José Ángel Lamas y Girardot respectivamente, garantizó la atención de 94 pacientes para esta acción

‎CIUDAD MCY.- El equipo regional de Misión Sonrisa aseguró el bienestar de 97 pacientes con la entrega y colocación 184 prótesis dentales, como parte de las políticas de atención social y cuidado que impulsa el Gobierno Bolivariano a través del Sistema Público Nacional de (SPNS).

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‎Las piezas protésicas fueron realizadas por el personal odontológico en los laboratorios según los requerimientos de cada individuo, por lo que esculpieron tanto piezas parciales, como completas, detalló Abelardo Garcia, director estadal de la organización.

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‎En el parte específico que en la sede de Los Samanes, municipio Girardot, se beneficiaron 53 personas con 100 prótesis, y próximamente en las instalaciones recién inauguradas de Santa Cruz, municipio José Ángel Lamas, 44 personas recibiran 84.

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‎Devolver la sonrisa, en este caso a personas de la tercera edad, cumple más que una función estética. La falta de piezas dentales influye en la digestión, debilidad del área maxilofacial y envejecimiento, eso sumado inseguridad que genera.

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‎»La rehabilitación protésica es una necesidad del pueblo, y nosotros estamos para brindar ese beneficio», subrayó García.

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‎Si bien los adultos mayores son quienes más solicitan los diversos servicios que ofrece la misión, como limpiezas, endodoncias y extracciones, al igual que la elaboración de las dentaduras postizas, los profesionales de la salud ofrecen atención a todas las edades.

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‎Existe dos mecanismos para la captación de pacientes, uno de ellos es dirigirse a las instalaciones y solicitar la cita de evaluación, el otro es ingresar al Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

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‎PACIENTES AGRADECIDO

‎Isabel Bracho, residente de la ciudad de Maracay, calificó está jornada como «maravillosa, un personal dedicado al cuidado de la salud bucal», expresó.

Gracias a todas las acciones emprendidas por los especialistas, ella vuelve a sonreir con seguridad luego de 15 años.

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‎Carlos Fernández, oriundo de Turmero, manifestó su agradecimiento con todas las personas que hicieron posible la materialización de lo que considera una meta. «Ellos hacen una labor extraordinaria para nosotros las personas de tercera edad y ahora no hay inseguridad de compartir con mi familia y mis compañeros de trabajo».

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA

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