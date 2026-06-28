Familias de Torre Cuatricentenaria retiran pertenencias con apoyo de funcionarios en Sucre

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad de la ciudadanía, habitantes de la Torre Cuatricentenaria de Cagua, ingresaron a la edificación con el objetivo de retirar parte de sus pertenencias personales y bienes materiales.

El operativo contó con el acompañamiento y resguardo de las autoridades del municipio Sucre, quienes desplegaron un contingente técnico y de seguridad para supervisar las maniobras de desalojo parcial de los bienes.

En total, 31 efectivos se mantuvieron desplegados en el lugar, 11 funcionarios de Protección Civil, encargados de evaluar las condiciones de riesgo y vigilar la integridad física de los ciudadanos, junto a 20 funcionarios de la Policía Municipal, abocados a mantener el orden público y resguardar los perímetros de la zona.

Gracias a la coordinación entre los vecinos y los cuerpos de seguridad del municipio Sucre, el proceso se llevó a cabo de manera organizada y sin registrar incidencias negativas.

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