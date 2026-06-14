Familias de Urdaneta recibieron atención y alimentos en jornada integral

Los habitantes de la Comuna «Agrícola Pecuaria Las Peñitas» se mostraron agradecidos por el despliegue que llevó bienestar directamente a sus hogares

CIUDAD MCY.- El municipio Urdaneta fue testigo de una extraordinaria jornada de atención integral que atendió a niños, jovenes y adultos perteneciente a la Comuna «Agrícola Pecuaria Las Peñitas».

La iniciativa, orientada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, está enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad que busca llevar a cada rincón del estado recreación, atención y alimentos de calidad a las familias del estado.

Esta despliegue se realizó en los espacios de la Unidad Educativa Estadal «El Medano» donde el equipo multidisciplinario de salud atendió de forma gratuita a cada uno de los habitantes.

La jornada ofreció servicios médicos especializados, entre ellos, cardiologia, pediatria, nutrición, psicología, odontología, oftalmológia, medicina interna, general entre otros.

Asimismo, se realizó la entrega gratuita de medicamentos para tratar las diversas patologías y kit multivitamínicos que son necesarios para reforzar el sistema inmunológico.

ALIMENTOS GARANTIZADOS

Además de servicios médicos, la jornada contó con la instalación de las bodegas de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL).

A través de esta instancia los habitantes de la localidad lograron obtener desde la cercania de sus hogares productos de la cesta basica a precios solidarios.

ENCUENTRO FAMILIAR

El despliegue reunió a toda la familia en un ambiente agradable y de sano esparcimiento, en el que compartieron de un delicioso sancocho, ginkanas y juegos de mesa.

Los niños y adultos participaron en torneos de ajedrez, dominó y bolas criollas, además disfrutaron de rifas, pinta caritas y refrigerios.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano demuestra su compromiso con los sectores más vulnerables, garantizando el derecho a la salud y a la alimentación soberana en cada rincón del municipio Urdaneta.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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