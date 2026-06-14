Plan de Asfaltado en frío reciclado mejorará vias de Maracay

El mandatario municipal anunció que se realizará la colocación de carpetas corridas en los sectores de Río Blanco II, Aguacatal, San Carlos entre otros

CIUDAD MCY.- Con el fin de mejorar la infraestructura vial en la ciudad de Maracay, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales supervisó la primera prueba de produccion de asfalto en frio reciclado.

Esta técnica, altamente sustentable, busca recuperar y optimizar las calles y avenidas de la jurisdicción.

Durante el despliegue, el mandatario local mencionó que esta nueva línea de producción inicia con la colocación de 100 toneladas de material de alta calidad. «Estamos abriendo la línea de producción de asfalto en frío con una técnica versátil e innovadora que nos va a permitir economizar recursos al máximo, utilizando todo el material proveniente de la escarificación de nuestras propias vías».

Asimismo, el alcalde informó que este plan integral de reciclaje asfáltico comenzará con la colocación de carpetas corridas.

«Hoy estaremos en el sector Río Blanco II para luego desplazarnos de forma progresiva a San Carlos, Los Cocos, Aguacatal y zonas que históricamente han presentado complejidades en sus capas de rodamiento».

Finalmente, Morales afirmó que este avance tecnológico es posible gracias al apoyo del Ejecutivo Nacional y a las estrategias que direcciona la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez para consolidar vías seguras en la localidad.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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