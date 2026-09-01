Familias del GBA disfrutaron de la Expo Niños y Niñas Productores 2026

‎Los trabajadores del Ejecutivo regional y sus hijos tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia científica e inmersiva, con más de 30 stands dedicados a los motores económicos del país

‎CIUDAD MCY.-‎Las familias que integran el Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) se trasladaron a la ciudad de Caracas para disfrutar la Expo Niños y Niñas Productores 2026, un espacio educativo y recreativo, instalado en el Centro de Convenciones del Parque Bolívar, para exponer las bondades productivas y motores económicos del país a la generación de relevo.

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‎Gracias a la articulación del Ejecutivo nacional y regional, los trabajadores y sus hijos vivieron la experiencia de inmersión en los más de 30 stands dedicados a la agricultura, pesca, acuicultura, hidrocarburos, ecosocialismo, ciencia, tegnologia y minería.

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‎La metodología incluye espacios que complementan la formación con la recreación, con el uso de trivias, simuladores, áreas de cultivo y realidad virtual. Con herramientas e información atractiva y adecuada a la edad de cada grupo, se busca enseñar a la población infantil y juvenil las riquezas de Venezuela, su uso y explotación adecuada, para así crear conciencia sobre el futuro y vocaciones a temprana edad.

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‎ PASEO HISTÓRICO

‎Al adentrarse en el salón GEMA, un asistente desarrollado por el Ministerio de Hidrocarburos, se encarga de la introducción y guiar el paseo junto a los recreadores, quienes también son garantes de la inclusión de todos a la jornada.

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‎Con áreas detalladas, donde el uso de múltiples pantallas, maquetas a escala y videos animados es posible comprender temas complejos de manera sencilla, como: la composición del petróleo, la exploración de campos, extracción y refinación, exportaciones y elaboración de productos derivados del mismo.

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‎De igual manera, de habilitó un espacio para detallar los modelos de siembra como lograr la preservación de la genética, asi como para ciencias de la tierra, donde con el uso de luces y arena educan a los asistentes sobre cuencas hidrográficas en desiertos y otros temas.

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‎Una de las atracciones de mayor sensibilidad es Viaje al Centro de la Tierra, un cuarto de pantallas 360° que simula un ascensor y permite adentrarse en las distintas capas subterráneas del planeta.

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‎ARAGUA MODELO PILOTO

‎La entidad se convierte en un modelo piloto, al ser de los primeros estados en llevar sus comitivas a participar, esto como resultado de la gestión de la gobernadora Joana Sánchez.

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‎En este último viaje, mas de 300 personas, entre niños, jóvenes y adultos participaron en el recorrido. Uno de los favorecidos Angel Ailef, trabajador de Infocentro, quien destaco lo invaluable de esta acción, que consideran un regalo para la integración familiar y entre compañeros.

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‎»Tuvimos la oportunidad de ver los elementos productivos de Venezuela, en especial el petróleo, nuestro rubro principal (…) agradecemos la oportunidad de que nuestros niños y niñas adquieran todos estos conocimientos», precisó.

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‎Por su parte, Vicroria Fernández, adjunta a la Dirección de la Oficina de Atención al Ciudadano felicitó esta iniciativa, pues la experiencia fue de primer nivel. «Un recorrido extraordinario, con guías que están pendientes de incluirnos y desarrollar cada una de las dinámicas».

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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