Fedecámaras y JCI Aragua impulsan el relevo empresarial

Formalizaron el ciclo de formación empresarial, “Proyecto Punto Cero”, destacando la urgencia de fortalecer a las nuevas generaciones como motor fundamental para la reconstrucción del tejido productivo nacional

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de fortalecer la cultura preventiva en planteles educativos de la región, la Cámara Junior Internacional (JCI) en el estado Aragua, propone la creación de un proyecto que establezca una asignatura dedicada a preparar tanto a estudiantes como docentes para afrontar cualquier evento natural que pueda afectar al país.

En esta oportunidad, la sede de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Aragua, también sirvió de escenario para la conferencia «Liderazgo en tiempos de desafíos para empresarios y emprendedores», orientada por el presidente de Fedecámaras nacional, Felipe Capozzolo.

La oportunidad fue propicia para dar inicio al “Proyecto Punto Cero”, que marca el comienzo de un ciclo formativo orientado al desarrollo integral delos jóvenes profesionales y empresarios aragüeños.

Esta actividad, organizada por la Cámara Junior Internacional Aragua en conjunto con el gremio mercantil regional, contó con la presencia del presidente de Fedecámaras nacional, Felipe Capozzolo; acompañado por el presidente de Fedecámaras Aragua, Héctor Gómez Camperos; así como por presidentes de diversas cámaras locales, y la representación de distintos sectores económicos de la entidad emprendedores, comerciantes.

Durante la conferencia Capozzolo resaltó la relevancia de la capacitación constante para la transformación del país: “nosotros tenemos muy en claro que apostarle a la juventud y apostarle a la formación de quienes deben tomar el relevo de los gremios es algo fundamental”, puntualizó.

Asimismo, rememoró el origen del programa Liderazgo Emergente, subrayando que las instituciones privadas deben mantenerse abiertas e inclusivas para renovar ideas y transferir la batuta gremial sin recelos.

Por su parte, el presidente de Fedecámaras Aragua, Héctor Gómez, calificó como imperativo el rol que desempeñan las organizaciones juveniles en el escenario actual. Gómez señaló que la formación continua de las capacidades profesionales beneficia a toda la colectividad y constituye un pilar estratégico para el desarrollo de las comunidades.

En ese mismo sentido, Rebeca Quintero, presidenta de JCI Aragua, agradeció el acompañamiento de la cúpula empresarial e invitó a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas a través del Proyecto Punto Cero. Anunció que los detalles y próximos talleres de la agenda formativa continuarán con su difusión mediante los canales oficiales de la organización.

Finalmente, Quintero invitó a los emprendedores locales a sumarse a las actividades del Proyecto Punto Cero, reafirmando que el crecimiento profesional de la región requiere caminar de la mano con la experiencia y vocación de servicio del gremio.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CIUDAD MCY