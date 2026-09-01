Misión Sonrisa consolida atención en Lamas con la entrega de 138 prótesis dentales

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por garantizar el bienestar y la salud bucal de la población, el programa Misión Sonrisa Lamas realizo la entrega de 138 prótesis dentales para la atención de 68 pacientes de la localidad y sectores aledaños.

La actividad permitió brindar a los ciudadanos la rehabilitación protésica y el saneamiento bucal integral, devolviéndoles la funcionalidad estética, la confianza y una mejor calidad de vida.

La jornada estuvo encabezada por el alcalde de la entidad, Tony García, junto al director regional de Misión Sonrisa Aragua, Abelardo García, y la directora municipal del programa, Kimberly de Armas, quienes acompañaron a los beneficiarios durante la actividad.

El burgomaestre destacó el impacto social de la atención prestada a pacientes tanto de la jurisdicción como de municipios vecinos.

«Desde la Comuna ‘’En Honor al Gigante Hugo Chávez’’ en la sede de Misión Sonrisa realizamos otra importante entrega de 138 prótesis dentales, superando mensualmente cada atención en el municipio y a nuestro punto y círculo. Gracias al respaldo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez y de nuestra gobernadora Joana Sánchez, seguimos garantizando el derecho a la salud y transformando vidas en el estado Aragua», enfatizó García.

Por su parte, el director regional de Misión Sonrisa Aragua, resaltó la labor del equipo multidisciplinario del programa de la jurisdicción, subrayando el compromiso técnico y humano desplegado para ofrecer una atención especializada y gratuita de alto nivel.

Finalmente la directora municipal del programa, destacó la constancia del equipo médico para alcanzar estas metas:

«Esta entrega es el resultado de un trabajo continuo y una rigurosa planificación mensual. Cada paciente que hoy recibe su prótesis pasó por un proceso previo de saneamiento y preparación, nuestro compromiso es mantener este ritmo de atención para que mes a mes más familias devuelvan la sonrisa a sus rostros de forma totalmente gratuita» concluyó Kimberly de Armas

PRENSA ALCALDIA DE LAMAS

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