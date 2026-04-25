Federación Venezolana de Fútbol anunció salida de Jhonny Ferreira como técnico Sub-17

«Desde la FVF le deseamos mucho éxito en los nuevos caminos que emprenden, y seguimos enfocados en fortalecer el trabajo de nuestras selecciones nacionales juveniles», agregó.

La entidad deportiva no indicó quién será el sustituto del técnico, cuya salida se anuncia una semana después de que la selección Sub-17 sellara su clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará este año en Catar.

Ferreira fue designado como seleccionador de la Vinotinto Sub-17 en julio de 2025, en reemplazo del también venezolano Oswaldo Vizcarrondo, quien entonces fue anunciado como seleccionador de la Sub-20 y desde enero de este año se desempeña como seleccionador de la selección principal.